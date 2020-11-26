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Лукашенко встретился с главой венгерской партии, которая набрала на выборах 0,27%
26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что объединяет Тюрмера Дьюлу и Александра Лукашенко.
После
Фото telepaks.net
Встречу этих двух политиков можно назвать забавной. Что объединяет Тюрмера и Лукашенко?
Во-первых, они представители одного поколения – родились в 1953 и 1954 годах соответственно.
Во-вторых, оба уж слишком задержались на руководящих постах. Тюрмер находится во главе бывшей коммунистической партии аж с 1989 года, Лукашенко удерживается во главе Беларуси с 1994-го.
В-третьих, оба непопулярны в народе. Венгерская рабочая партия на последних выборах
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Что объединяет Тюрмера Дьюлу и Александра Лукашенко.
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