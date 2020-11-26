Лукашенко встретился с главой венгерской партии, которая набрала на выборах 0,27%

Источник материала: Салiдарнасць

Что объединяет Тюрмера Дьюлу и Александра Лукашенко.

После визита Сергея Лаврова в кабинет главы Беларуси прибыл неожиданный гость – председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. «Пул первого» сообщает, что на их общение журналистов не пригласили.





Фото telepaks.net

Встречу этих двух политиков можно назвать забавной. Что объединяет Тюрмера и Лукашенко?

Во-первых, они представители одного поколения – родились в 1953 и 1954 годах соответственно.

Во-вторых, оба уж слишком задержались на руководящих постах. Тюрмер находится во главе бывшей коммунистической партии аж с 1989 года, Лукашенко удерживается во главе Беларуси с 1994-го.

В-третьих, оба непопулярны в народе. Венгерская рабочая партия на последних выборах набрала 0,27% голосов . С Лукашенко с недавнего времени связан мем «3%».