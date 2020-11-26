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Родные Романа Бондаренко требуют возбудить дело в связи с прослушкой их телефонных разговоров

26.11.2020 19:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Родные погибшего Романа Бондаренко подали заявление о возбуждении уголовного дела по фактам прослушивания их телефонных разговоров, сообщает Еврорадио.

Родные Романа Бондаренко требуют возбудить дело в связи с прослушкой их телефонных разговоров
Фото sensei-yoda.blogspot.com

Родные считают, что прослушивание и публикация аудиозаписей их разговоров нарушают статью 28 Конституции Беларуси, статью 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации» и статью 9 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека.

Вчера аудиозаписи прослушки разговоров родных убитого Романа Бондаренко прозвучали в «расследовании» государственного телеканала СТВ.

 
 
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Родные погибшего Романа Бондаренко подали заявление о возбуждении уголовного дела по фактам прослушивания их телефонных разговоров, сообщает Еврорадио.
 
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