Родные Романа Бондаренко требуют возбудить дело в связи с прослушкой их телефонных разговоров

Родные погибшего Романа Бондаренко подали заявление о возбуждении уголовного дела по фактам прослушивания их телефонных разговоров, сообщает Еврорадио.



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Родные считают, что прослушивание и публикация аудиозаписей их разговоров нарушают статью 28 Конституции Беларуси, статью 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации» и статью 9 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека.

Вчера аудиозаписи прослушки разговоров родных убитого Романа Бондаренко прозвучали в «расследовании» государственного телеканала СТВ.