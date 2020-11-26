Минское «Динамо» играет дома против «Витязя». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» матчем против чеховского «Витязя» завершает домашнюю серию игр в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Зубры» выиграли пять из шести последних матчей, благодаря чему поднялись на пятое место в Западной конференции.

Что касается «Витязя», то клуб из Подольска пока проводит сезон неудачно. Команда не входит в зону плей-офф, проиграв более половины матчей в сезоне.

«Динамо»: Фурх (Тэйлор); Соловьев — Мерфи, Воронин — Шарангович — Козун; Знахаренко — Еременко, Алистров — Протас — Лодня; Дерябин — Мартынов, Сушко — Усов — Горбунов; Колячонок — Менелл, Принс — Спунер — Демков.

«Витязь»: Ежов (Тодыков); Воронков — Хульстрем, Теденбю — Дэнфорт — Даугавиньш; Пыленков — Воробей, Моисеев — Малыхин — Семин; Бородкин — Головков, Гребенщиков — Дергачев — Артюхин; Катичев — Паутов, Смолин — Бардаков — Ларичев.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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