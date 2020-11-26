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Пресс-секретарь БПЦ написал заявление на увольнение. Ранее он осудил демонтаж мемориалов Романа Бондаренко
Источник материала: Onliner
Сегодня стало известно, что пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он рассказал Onliner. Назвать причину своего решения Лепин отказался.
— Да, я написал прошение по собственному желанию. Завтра будет известен результат — у меня пока подписанной бумаги нет на руках. Причина — собственное желание, подробностей особо и немного. Я надеюсь, что у человека, который придет на мою должность, все будет хорошо. Я почти 10 лет своей жизни посвятил этой службе, я кровно заинтересован, чтобы у информационного отдела все было хорошо. Я до сих пор являюсь частью церкви, сохраняю служение, но немного в другой полноте качеств, — прокомментировал Сергей Лепин.
Напомним, 18 ноября Генеральная прокуратура
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Пресс-секретарь БПЦ написал заявление на увольнение. Ранее он осудил демонтаж мемориалов Романа Бондаренко
Сегодня стало известно, что пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он...
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