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Пресс-секретарь БПЦ написал заявление на увольнение. Ранее он осудил демонтаж мемориалов Романа Бондаренко

26.11.2020 19:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он рассказал Onliner. Назвать причину своего решения Лепин отказался.

— Да, я написал прошение по собственному желанию. Завтра будет известен результат — у меня пока подписанной бумаги нет на руках. Причина — собственное желание, подробностей особо и немного. Я надеюсь, что у человека, который придет на мою должность, все будет хорошо. Я почти 10 лет своей жизни посвятил этой службе, я кровно заинтересован, чтобы у информационного отдела все было хорошо. Я до сих пор являюсь частью церкви, сохраняю служение, но немного в другой полноте качеств, — прокомментировал Сергей Лепин.

Напомним, 18 ноября Генеральная прокуратура предупредила священнослужителей о «недопустимости нарушения закона». Предупреждения вынесены председателю Синодального информационного отдела Белоруской православной церкви Сергию Лепину и викарному епископу Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Юрию Кособуцкому. В своих соцсетях священники осудили демонтаж стихийных мемориалов памяти Романа Бондаренко.

Пресс-секретарь БПЦ написал заявление на увольнение. Ранее он осудил демонтаж мемориалов Романа Бондаренко

 
 
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Сегодня стало известно, что пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он...
 
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