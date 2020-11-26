Ночью в Минске мужчина ограбил таксиста и был задержан милицией

Источник материала: ОНТ

Ночное происшествие в Минске. Четыре утра. Микрорайон Серебрянка. Всё началось с ограбления таксиста.

Таксист не растерялся, позвонил в милицию и проследил, куда обидчик держит путь. Все встретились у круглосуточного магазина, куда зашел подозреваемый.

На требования бросить оружие злоумышленник не реагировал, а угрожал расправой. После нескольких выстрелов в воздух следующий пришелся нападавшему в ногу. Его задержали и для начала доставили в больницу.

В ближайшее время действиям 55-летнего минчанина будет дана правовая оценка. Установлено, что одновременно он проходит подозреваемым по уголовному делу за хулиганство. Ранее был судим за ножевое ранение сотрудника ГАИ.

Подробности – в видеоинформации.

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