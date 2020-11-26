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Ночью в Минске мужчина ограбил таксиста и был задержан милицией
Источник материала: ОНТ
Ночное происшествие в Минске. Четыре утра. Микрорайон Серебрянка. Всё началось с ограбления таксиста.
Таксист не растерялся, позвонил в милицию и проследил, куда обидчик держит путь. Все встретились у круглосуточного магазина, куда зашел подозреваемый.
На требования бросить оружие злоумышленник не реагировал, а угрожал расправой. После нескольких выстрелов в воздух следующий пришелся нападавшему в ногу. Его задержали и для начала доставили в больницу.
В ближайшее время действиям 55-летнего минчанина будет дана правовая оценка. Установлено, что одновременно он проходит подозреваемым по уголовному делу за хулиганство. Ранее был судим за ножевое ранение сотрудника ГАИ.
Подробности – в видеоинформации.
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Ночное происшествие в Минске. Четыре утра. Микрорайон Серебрянка. Всё началось с ограбления таксиста. Таксист не растерялся, позвонил в милицию и проследил, куда...
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