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Опасный признак повышенного холестерина назвали эксперты
Источник материала: ОНТ
Боль в конечностях может свидетельствовать о повышенном холестерине. Об этом
Европейские специалисты отмечают, что к болевым ощущениям в конечностях может приводить переизбыток холестерина, жирных веществ, клеточных отходов, кальция и фибрина, которые вызывают отложения.
В свою очередь, это может вызвать сужение кровеносных сосудов и атеросклероз. Холестериновые отложения в артериях и вовсе могут спровоцировать появление заболевания периферических артерий, что может привести даже к потере конечностей.
Эксперты утверждают: подобные симптомы, как боль в конечностях, не стоит игнорировать – нужно обратиться к врачу для прохождения обследования.
В качестве профилактики холестериновых отложений врачи рекомендуют уменьшить потребление пищи, богатой насыщенными жирами – к их числу относятся колбасы и жирное мясо, сливочное масло, твердые сыры, печенье и различные торты.
Избыток холестерина в организме может и вовсе не вызывать никаких симптомов и часто выявляется на этапе, когда он уже становится серьезной проблемой, предупреждают медики.
Фото pixabay
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Боль в конечностях может свидетельствовать о повышенном холестерине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов Express. Европейские специалисты...
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