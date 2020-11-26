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Парламент Армении отказался отменить военное положение

26.11.2020 19:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Парламент Армении отказался отменять военное положение, за отмену военного положения проголосовали 36 депутатов, 56 выступили против, двое воздержались.

Законопроект представил депутат от «Просвещенной Армении» Геворг Горгисян, заявив, что в настоящий момент в стране отсутствуют причины для военного положения, сообщают СМИ.

В ходе обсуждения в парламенте против отмены военного положения выступило Минобороны Армении. Генсекретарь ведомства Артур Саркисян предупредил, что отмена ВП чревата для страны «дополнительными проблемами в сфере обороны и безопасности».

Против отмены режима военного положения высказалась и замглавы Минздрава Армении Анаит Аванесян, представляющая позицию правительства. По ее мнению, военное положение должно быть отменено не сразу, а поэтапно, и руководство страны готово обсудить этот вариант.

 
 
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Парламент Армении отказался отменять военное положение, за отмену военного положения проголосовали 36 депутатов, 56 выступили против, двое воздержались.
 
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