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Европарламент призывает к независимому расследованию смерти Бондаренко
Источник материала: АФН
Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, призывающую к проведению независимого расследования смерти участника протестов в Беларуси Романа Бондаренко.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе, передает ТАСС.
За документ проголосовали 613 депутатов, против - 41. В нем члены ЕП призывают провести "оперативное, тщательное, беспристрастное и независимое расследование" смерти Бондаренко. Кроме того, депутаты просят ЕС заморозить переводы любых средств Минску, включая кредиты Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.
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Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, призывающую к проведению независимого расследования смерти участника протестов в Беларуси Романа Бондаренко.
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