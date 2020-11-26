Европарламент призывает к независимому расследованию смерти Бондаренко

Источник материала: АФН

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, призывающую к проведению независимого расследования смерти участника протестов в Беларуси Романа Бондаренко.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе, передает ТАСС.

За документ проголосовали 613 депутатов, против - 41. В нем члены ЕП призывают провести "оперативное, тщательное, беспристрастное и независимое расследование" смерти Бондаренко. Кроме того, депутаты просят ЕС заморозить переводы любых средств Минску, включая кредиты Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.