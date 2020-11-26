ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Педагогам в сфере физкультуры и спорта с 1 января будут выплачивать пособия на оздоровление к отпуску

26.11.2020 19:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Выплата педагогам в сфере физкультуры и спорта пособия на оздоровление к отпуску предусмотрена постановлением Совета Министров от 25 ноября 2020 года № 675. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Документом внесены изменения в постановление Совмина от 15 июня 2020 года № 342 «Об особенностях оплаты труда и установлении размера единовременной выплаты на оздоровление педагогических работников».

Так, с 1 января 2021 года пособие на оздоровление станет выплачиваться также работникам, занимающимся педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных и других организаций, получающих субсидии, сотрудники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Выплату произведут из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической (учебной) нагрузки.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выплата педагогам в сфере физкультуры и спорта пособия на оздоровление к отпуску предусмотрена постановлением Совета Министров от 25 ноября 2020 года № 675. Такая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-секретарь БПЦ написал заявление на увольнение. Ранее он осудил демонтаж мемориалов Романа Бондаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика