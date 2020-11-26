«Дивное совпадение?». Аналитик провел параллель между делами Бабарико и Чигиря

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Исключение политической подоплеки в уголовных преступлениях, инкриминируемых экс-кандидату в президенты и экс-председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико, ведет к абсурдности данной ситуации.





озвучил академический директор BISS Петр Рудковский. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга»академический директор BISS





«Я в свое время излагал формальную логику и очень предпочел метод "допущения обратного". Предлагаю и сейчас вот так подойти к делу Бабарико. Итак, допустим, что уголовное дело не имеет политического подоснования, и что белорусские КГБ и КГК в июне 2020 года разоблачили преступные схемы, которые Бабарико осуществлял вместе с союзниками. Ну и у белорусских правоохранительных органов ничего не оставалось, как только арестовать банкира, собрать доказательную базу и предъявить обвинение. Допустим», - обозначил Рудковский.

В свете обозначенного аналитик задается вопросом, а что получается, если верить в правильность подобного предположения.





«Во-первых, получается, что одним из системообразующих банков страны в течение 20 лет (подчеркну: не двух, а 20!) руководит финансовый мошенник и коррупционер. Пусть он не изначально занимался мошенничеством, но, как следует из версии КГБ, занимался мошенничеством очень долго. Но... ни одно ведомство не заметило этих мошенничеств. Ни КГБ, ни КГК, ни Центральный Банк, ни аудиторы до сих пор не видели, что имеют отношения с преступником. Бабарико был лауреатом разного рода наград в связи с его профессиональной деятельностью - получается, что никто из жюри тоже не спохватился, что собираются давать награду человеку, который занимается отмыванием денег и активно берет взятки», - поясняет он.

Более того, Рудковский акцентирует внимание на том, что «так изумительно совпало, что белорусские правоохранительные органы заметили финансовые мошенничества как раз тогда, когда Бабарико заявил о намерении участвовать в президентской гонке». Но это совпадение не единственная изумительная вещь в этой истории, подчеркивает аналитик.





«Получается, во-вторых, этот крупный финансовый мошенник и взяточник, вместо того, чтобы сидеть тихо и не высовываться, решил бросить вызов самому президенту Лукашенко. Зная, что Лукашенко традиционно "набирает" по 80%, и зная, что сейчас он попадет под пристальный надзор белорусских спецслужб, и что каждая деталь его биографии и профессиональной деятельности попадет под рентген КГБ», - добавил он.





Рудковский приходит к выводу о том, что принятие тезиса, что уголовное дела против Бабарико не имеют политической подосновы, ведет к абсурду.

«Финансовые мошенники и взяточники, которых никто не трогает, не будут высовываться. Они сидят тихо и ходят стройненько. Кроме того, крайне невероятно, что произошло обычное совпадение по времени: его заподозрили в преступлениях как раз через две-три недели после старта президентской кампании», - указал он.

В то же время аналитик считает целесообразным в данной ситуации вспомнить кейс Михаила Чигиря с 90-ых годов, который в 1991-1994 годы руководил «Белагропромбанком».





«Претензий к нему не было, в том числе со стороны Лукашенко (напомню, что в то время Лукашенко был в качестве депутата парламента председателем антикоррупционной комиссии и всех "жуликов" безжалостно демаскировал). После победы Лукашенко в июле 1994 года Чигирь становится премьер-министром. Надо полагать, что снова никаких претензий не было. Этих претензий не было вплоть до 1999 года, когда, не признав конституционной реформы 1996-го, Чигирь принял участие в президентской кампании. Тогда - опять же, по чудесному совпадению, подчиненные Лукашенко органы вдруг заметили, что во времена управления банком Чигирь "санкционировал незаконный кредит своего банка", и завели уголовное дело. И там было дивное совпадение?» - подытожил он.





Напомним, что бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявили новые обвинения. В пресс-службе Комитета госбезопасности Беларуси уточнили, что Виктор Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса. Речь о получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.



