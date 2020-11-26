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Школьница за рулём попала в ДТП и погибла, владелец авто получил срок в 2,5 года

26.11.2020 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Ляховичского района огласил приговор по уголовному делу о гибели в ДТП 15-летней девушки, сообщили interfax.by в пресс-службе Брестского областного суда в среду.

Суд признал владельца автомобиля виновным по ч.2 ст.318 УК.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет", - говорится в сообщении суда.

Также постановлено взыскать с бывшего владельца автомобиля, который продал его обвиняемому без оформления перехода права собственности, в пользу матери погибшей девушки Br25 тыс. компенсации морального вреда.

Авария случилась вечером 31 августа около деревни Гуличи. Двадцатилетний владелец автомобиля разрешил сесть 15-летней девушке за руль.

"Управляя этим транспортным средством и двигаясь... со скоростью движения около 120 км/ч при максимально разрешенной 40 км/ч, несовершеннолетняя Д. не справилась с управлением при подъезде к закруглению дороги, выехала на обочину, где в состоянии заноса допустила столкновение с деревом", - уточнили в пресс-службе суда.

Девушка получила тяжелые травмы, от которых погибла. Парня госпитализировали.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
 
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Суд Ляховичского района огласил приговор по уголовному делу о гибели в ДТП 15-летней девушки, сообщили interfax.by в пресс-службе Брестского областного суда в среду.
 
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