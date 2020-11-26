МИД Украины ответил на ноту протеста Беларуси

Спикер МИД Украины Олег Николенко ответил, что оснований на ограничение права граждан на мирный протест нет.

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание ноту протеста, которую послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручили в МИД Беларуси в связи с серией "антибелорусских акций" возле дипмиссий государства в Украине.





комментарии "Радіо Свобода" 26 ноября. Об этом спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил в"Радіо Свобода" 26 ноября.





В августе и сентябре в Украине проходили акции в поддержку протестующих в Беларуси. Сегодня МИД Беларуси вызвал Кизима, ему вручили ноту протеста в которой белорусская сторона выразила "решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года".





Реакция белорусской стороны на акции протеста, которые проходили в Украине, "чрезвычайно эмоциональная и в целом безосновательная", подчеркнул он.





"Украина – европейское демократическое государство, свобода слова и свобода собраний для которого имеет фундаментальное значение. Мы считаем, что никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протеста гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников", – добавил Николенко.





Он сказал, что Киев соблюдает требования Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на территории Украины.





"И мы особенно ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета, вроде безосновательных досмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы", – подчеркнул спикер МИД.





Николенко напомнил, что в период Революции достоинства в Украине Беларусь не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали "крайне недружественную позиции к Украине и избранному украинским народом европейского курса".





С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.





пишет gordonua.com Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов,gordonua.com















