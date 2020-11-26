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Великий Диего: как Марадона прославил клуб «Динамо-Брест» на весь мир
26.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О Диего Марадоне скорбит весь мир. Его знали даже те, кто далек от футбола. Два года назад великий футболист возглавил белорусский клуб «Динамо-Брест». Его приезд в город стал настоящей сенсацией. СМИ всего мира писали, что он станет Че Геварой белорусского футбола. О том, какой след Марадона оставил в Беларуси, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Эту сигару, фотографии, книги и многое другое, что связано с Марадоной, Георгий возьмет с собой на предстоящий матч брестского «Динамо» с «Неманом». Он хочет сделать на трибуне уголок памяти великого футболиста. Все это он собирал больше 40 лет, а однажды даже смог прикоснуться к кумиру. Это селфи – венец коллекции.
Марадона получил должность в клубе «Динамо-Брест» два года назад. Он стал председателем правления. Многие говорили, что это ради хайпа. Действительно, о брестской команде тогда писали все мировые таблоиды. Диего сразу заявил: он устроит революцию в белорусском футболе.
Его приезда, казалось, ждал весь город. И Диего сделал это эффектно. Эпатажный и темпераментный аргентинец просто не мог иначе.
Вместо «Динамо» трибуны скандировали «Диего!». Болельщики приняли нового председателя правления с восторгом. Символику с изображением великого Марадоны раскупили мгновенно.
И, спустя год, клуб действительно стал чемпионом. Впервые в своей истории. Марадона регулярно общался с командой, мотивировал на победы. Правда, по видеосвязи.
Обещал вернуться в Брест. С его легкой руки город стал известен не только как южная столица Беларуси, но и как футбольная.
Планировалось, что Марадона будет курировать не только команду «Динамо-Брест», но и детскую академию.
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Два года назад Марадона занял должность председателя правления брестского клуба.
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