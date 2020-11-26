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Мисс Беларусь Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста

26.11.2020 19:55 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мисс Беларусь Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста

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  • 26.11.2020, 19:49
Мисс Беларусь Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В общей сложности она проведет за решеткой больше месяца.

Мисс Беларусь — 2008 и экс-пресс-секретарю брестского «Динамо» Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. В общей сложности это уже третий суд над Ольгой по ст. 23.34 КоАП, передает tut.by.

Сегодня прошел суд уже по третьему эпизоду участия Ольги в акциях протеста — обвинение базировалось на фотографии в Instagram и видеосъемке за 25 октября.

Суд приговорил Ольгу еще к 15 суткам ареста. Однако это наказание, как рассказала ее адвокат, не будет суммироваться с предыдущими (по старым эпизодам Ольга получила 12 и 15 суток ареста). Поэтому отсчет будет начат с 26 ноября, а выйти по нему она должна 11 декабря.

Напомним, Ольга была задержана 8 ноября, таким образом, в общей сложности она проведет за решеткой больше месяца.

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В общей сложности она проведет за решеткой больше месяца.
 
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