Источник материала: Хартия'97

Рост акций в США стал лучшим после выборов со времен Рейгана 26.11.2020, 19:45

Рынок акций демонстрирует одну из лучших динамик для первых недель после выборов за последние 90 лет.

Первые недели после президентских выборов в США, победу в которых демократа Джо Байдена де-факто признал Белый дом, стали одними из лучших в истории с точки зрения роста фондового рынка. Выборы в США прошли 3 ноября. С этого дня индекс S&P 500, объединяющий акции крупнейших компаний на рынках США из различных секторов, вырос на 7,7%. За последние 90 лет лучше акции в первые недели после выборов росли только однажды, в 1980 году после избрания Рональда Рейгана, подсчитал Bloomberg — тогда S&P 500 вырос на 8,6% за три недели, передает РБК .

При этом четыре года назад, после победы Дональда Трампа, S&P 500 рос только на +2,8%.

«Рынки следят за действиями Байдена, и пока они им нравятся», — сказал в интервью Bloomberg стратег финансовой компании StoneX Юсеф Аббаси. После выборов подъему фондовых рынков помогли несколько позитивных факторов, и в первую очередь новости о разработке перспективных вакцин против COVID-19.

Девятого ноября индекс S&P поднялся на новый исторический максимум 3646 пунктов. Во вторник, 24 ноября, индекс Dow Jones Industrial Average также поставил рекорд, поднявшись до 30117 пунктов. Помимо оптимизма в отношении вакцин, росту рынков способствовали некоторые назначения Байдена, в первую очередь — выдвижение экс-главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен кандидатом на пост главы министерства финансов.

«В начале месяца участники рынка были очень озабочены президентскими выборами. Я не думаю, что кто-то ожидал такого месяца роста», — сказал директор по инвестициям Vantagepoint Investment Advisers Уэйн Уикер. Снижение политической неопределенности и позитивные новости в области здравоохранения приятно удивили рынок, отметил эксперт.

В июле действующий президент США Дональд Трамп заявлял, что если Байден будет избран президентом, фондовый рынок рухнет. За четырехлетний президентский срок Трампа индекс S&P 500 поднялся на 57%.

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