Источник материала: Хартия'97

В пятницу в Беларуси ожидается до +6 градусов 26.11.2020, 19:15

Будет облачно с прояснениями.

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 27 ноября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 4. Днем ожидается от нуля до 6 градусов тепла

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