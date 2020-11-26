|
В пятницу в Беларуси ожидается до +6 градусов
Источник материала: Хартия'97
В пятницу в Беларуси ожидается до +6 градусов
Будет облачно с прояснениями.
Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 27 ноября, сообщили
В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы будут достигать 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 4. Днем ожидается от нуля до 6 градусов тепла
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет облачно с прояснениями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)