ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биткоин рухнул на продажах «китов»

26.11.2020 19:55 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Биткоин рухнул на продажах «китов»

2
  • 26.11.2020, 19:05
  • 3,754
Биткоин рухнул на продажах «китов»

Крупные держатели обвалили крипторынок на 15-25% меньше чем за сутки.

Рекордный за три года взлет рынка криптовалют завершился «кровавой» распродажей.

В четверг биткоин обвалился более чем 3000 долларов, или 15%, что стало самым крупным падением с марта, передает finanz.ru.

Почти дотянувшись до нового исторического максимума и достигая 19,5 тысячи долларов на ночных, торгах курс спикировал ниже 16,5 тысячи после появления на биржах крупных продавцов.

Ethereum обвалился на 15%, до 509,8 доллара за монету на 17.53 мск. XRP рухнул на 25%, до 0,51 доллара за единицу.

Внезапный провал связан с операциями «китов» - крупнейших инвесторов, которые держат основную массу «крипты», указывает основатель CryptoQuant Ки Йонг Жу.

Ралли биткоина в ноябре и октябре сопровождалось накоплением монет на кошельках инвесторов-гигантов. По данным Whalemap, по мере приближения курса к отметке 18 тысяч долларов число кошельков, которые держат как минимум 10 тысяч монет, взлетело до 114, а количество тех, кто имеет хотя бы тысячу биткоинов, обновило исторический максимум - 2449.

Массив покупок был сосредоточен около 16,4 тысячи долларов за биткоин - уровня, который имеет шансы стать подддержкой, писал Whalemap.

Теперь же «киты» решили зафиксировать прибыль - об этом свидетельствует резкий рост операций по переводу биткоинов с кошельков на биржи, указывает Йонг Жу.

Впрочем, отмечает он, долгосрочный баланс потоков по-прежнему положительный, а значит курс имеет шансы пробить отметку 20 тысяч «в ближайшие дни».


C середины марта биткоин взлетел на 374%, породив новую волну прогнозов, прочащих ему шестизначные значения курса. Хит-парад криптооптимистов возглавил аналитик Citi Том Фицпатрик, по оценке которого биткоин может вырасти до 318 тысяч долларов.

Брайан Эстес из хедж-фонда Off the Chain Capital прогнозирует, что к концу 2021 года курс биткоина может достигнуть отметки между 100 тысяч и 288 тысяч долларов, основываясь на модели, которая измеряет соотношение запасов к потоку активов, исходя из дефицита предложения таких товаров, как золото. По его словам, эта модель на 94% коррелирует с ценой биткоина.

«Невозможно моделировать манию», - возражает независимый трейдер из Торонто Кевина Мьюир (его цитирует Reuters).

«Любая модель хедж-фонда, основанная на биткоине - это ерунда. Это правдоподобно? Несомненно. Но понимает ли хоть кто-то, как это работает? Абсолютно нет», - говорит он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупные держатели обвалили крипторынок на 15-25% меньше чем за сутки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко встретился с главой венгерской партии, которая набрала на выборах 0,27%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика