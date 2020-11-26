ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин подал в отставку

26.11.2020 19:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Председатель Синодального информационного отдела Белоруской Православной Церкви Сергий Лепин подал заявление об уходе с данного поста, об этом протоиерей сообщил Sputnik.

© Sputnik Анна Нефедова
Белорусский экзархат призвал священников дистанцироваться от политики

"Я подал заявление по собственному желанию на имя владыки", – сказал он, не уточнив, с чем связано такое решение.

Протоиерей также рассказал, что уже в пятницу 27 ноября будет назначен новый пресс-секретарь БРПЦ. "Это священник", – сообщил он.

Напомним, недавно Лепин (вместе с Викарным епископом Минско-Могилевской архиепархии РКЦ Юрием Кособуцким) получил предупреждение Генеральной прокуратуры за свои высказывания в социальной сети Fecebook. В ведомстве заявили, что заявления Лепина "повышают уровень напряженности в обществе, разжигают ненависть и вражду к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов".

Сергий Лепин окончил Минскую духовную семинарию в 1996 году, имеет звание доктора теологии. В 2011 году он назначен пресс-секретарем БПЦ и переведен в клир Минской епархии с сохранением преподавательского послушания.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протоиерей в ППЦ отвечал за связи с общественностью девять лет – пресс-секретарем он был назначен в 2011 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика