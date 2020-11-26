Пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин подал в отставку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Председатель Синодального информационного отдела Белоруской Православной Церкви Сергий Лепин подал заявление об уходе с данного поста, об этом протоиерей сообщил Sputnik.

"Я подал заявление по собственному желанию на имя владыки", – сказал он, не уточнив, с чем связано такое решение.

Протоиерей также рассказал, что уже в пятницу 27 ноября будет назначен новый пресс-секретарь БРПЦ. "Это священник", – сообщил он.

Напомним, недавно Лепин (вместе с Викарным епископом Минско-Могилевской архиепархии РКЦ Юрием Кособуцким) получил предупреждение Генеральной прокуратуры за свои высказывания в социальной сети Fecebook. В ведомстве заявили, что заявления Лепина "повышают уровень напряженности в обществе, разжигают ненависть и вражду к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов".

Сергий Лепин окончил Минскую духовную семинарию в 1996 году, имеет звание доктора теологии. В 2011 году он назначен пресс-секретарем БПЦ и переведен в клир Минской епархии с сохранением преподавательского послушания.

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