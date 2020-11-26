Милиция начала проверку по заявлению родственников Бондаренко о прослушке их телефонов

Милиция начала проверку по заявлению родственников Романа Бондаренко о прослушке их телефонов и публикации разговоров в СМИ. Об этом БелаПАН сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.



Импровизированный мемориал памяти Романа Бондаренко.

По ее словам, проверку проводит РУВД Центрального района Минска.

Родные погибшего Романа Бондаренко 26 ноября подали заявление о возбуждении уголовного дела по фактам прослушивания их телефонных разговоров.

Накануне государственный телеканал СТВ показал специальный репортаж, посвященный Бондаренко. В нем, в частности, звучат записи прослушки телефонных разговоров, как утверждается, матери и жены Романа Бондаренко. Откуда у телеканала появилась запись разговора — в репортаже не уточнялось.

В нем также продемонстрировали видеообращение, где находящийся под стражей подозреваемый по делу о разглашении врачебной тайны врач минской больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин призвал не политизировать ситуацию и заявил, что полностью признает свою вину.