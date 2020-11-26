ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция начала проверку по заявлению родственников Бондаренко о прослушке их телефонов

26.11.2020 20:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Милиция начала проверку по заявлению родственников Романа Бондаренко о прослушке их телефонов и публикации разговоров в СМИ. Об этом БелаПАН сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

 

Милиция начала проверку по заявлению родственников Бондаренко о прослушке их телефонов
Импровизированный мемориал памяти Романа Бондаренко.

 

По ее словам, проверку проводит РУВД Центрального района Минска.

Родные погибшего Романа Бондаренко 26 ноября подали заявление о возбуждении уголовного дела по фактам прослушивания их телефонных разговоров.

Накануне государственный телеканал СТВ показал специальный репортаж, посвященный Бондаренко. В нем, в частности, звучат записи прослушки телефонных разговоров, как утверждается, матери и жены Романа Бондаренко. Откуда у телеканала появилась запись разговора — в репортаже не уточнялось.

В нем также продемонстрировали видеообращение, где находящийся под стражей подозреваемый по делу о разглашении врачебной тайны врач минской больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин призвал не политизировать ситуацию и заявил, что полностью признает свою вину.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция начала проверку по заявлению родственников Романа Бондаренко о прослушке их телефонов и публикации разговоров в СМИ. Об этом БелаПАН сообщила официальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мисс Беларусь Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика