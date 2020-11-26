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Мисс Беларусь — 2008 Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста

26.11.2020 20:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня состоялся очередной суд над мисс Беларусь — 2008 и экс-пресс-секретарем брестского «Динамо» Ольгой Хижинковой. Ей дали еще 15 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом Onliner рассказала подруга Ольги Хижинковой. 

По словам ее подруги, это наказание не будет суммироваться с предыдущими — отсчет начинается с 26 ноября. Таким образом, выйти на свободу Хижинкова должна 11 декабря.

Напомним, Ольга была задержана 8 ноября около 15:00. В суде Заводского района Минска мисс Беларусь — 2008 осудили за участие в несанкционированном мероприятии по ч. 1 ст. 23.34 КоАП на 12 суток ареста. Затем суд Центрального района Минска признал Ольгу Хижинкову виновной по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (участие в митинге 11 октября) и отправил за решетку еще на 15 суток.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся очередной суд над мисс Беларусь — 2008 и экс-пресс-секретарем брестского «Динамо» Ольгой Хижинковой. Ей дали еще 15 суток административного ареста...
 
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