Мисс Беларусь — 2008 Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста

Источник материала: Onliner

Сегодня состоялся очередной суд над мисс Беларусь — 2008 и экс-пресс-секретарем брестского «Динамо» Ольгой Хижинковой. Ей дали еще 15 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом Onliner рассказала подруга Ольги Хижинковой.

По словам ее подруги, это наказание не будет суммироваться с предыдущими — отсчет начинается с 26 ноября. Таким образом, выйти на свободу Хижинкова должна 11 декабря.

Напомним, Ольга была задержана 8 ноября около 15:00. В суде Заводского района Минска мисс Беларусь — 2008 осудили за участие в несанкционированном мероприятии по ч. 1 ст. 23.34 КоАП на 12 суток ареста. Затем суд Центрального района Минска признал Ольгу Хижинкову виновной по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (участие в митинге 11 октября) и отправил за решетку еще на 15 суток.