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Электронные ассистенты снижают внимательность водителя на дорогах

26.11.2020 20:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Электронные ассистенты снижают внимательность водителя на дорогах
Иллюстративное фото
Ученые Страхового института дорожной безопасности Массачусетского технологического университета провели исследование, в рамках которого выяснили, как развитие электронных ассистирующих систем автомобиля влияет на поведение водителей на дороге.

В исследовании приняли участие 20 добровольцев. В течение месяца испытуемые управляли автомобилями, оборудованными современными электронными ассистентами. Десять человек ездили за рулем на Land Rover Range Rover Evoque с включенным адаптивным круиз-контролем, который позволяет поддерживать выбранную скорость и сохранять дистанцию до впереди идущего автомобиля. Остальные управляли Volvo S90, оснащенным той же технологией, а также системой Pilot Assist, позволяющей удерживать машину в выбранной полосе движения.

В первые дни участники исследования продемонстрировали сконцентрированное вождение. Испытуемые не отвлекались от дороги вне зависимости от того, работали электронные ассистент или нет. Однако спустя месяц водители стали чаще убирать руки с рулевого колеса и пользоваться мобильными телефонами. По словам научного сотрудника института Яна Рейгана, участники эксперимента, управлявшие Volvo, в 12 раз чаще отпускали руль во время работы электронных ассистентов.

По итогам исследования специалисты сделали вывод, что автоматизированные системы помощи водителю уменьшают концентрацию во время движения и способствуют развитию аварийных ситуаций на дороге.
 
 
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Из-за развития технологий водители стали чаще отвлекаться во время движения.
 
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