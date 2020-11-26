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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электронные ассистенты снижают внимательность водителя на дорогах Из-за развития технологий водители стали чаще отвлекаться во время движения.

В исследовании приняли участие 20 добровольцев. В течение месяца испытуемые управляли автомобилями, оборудованными современными электронными ассистентами. Десять человек ездили за рулем на Land Rover Range Rover Evoque с включенным адаптивным круиз-контролем, который позволяет поддерживать выбранную скорость и сохранять дистанцию до впереди идущего автомобиля. Остальные управляли Volvo S90, оснащенным той же технологией, а также системой Pilot Assist, позволяющей удерживать машину в выбранной полосе движения.В первые дни участники исследования продемонстрировали сконцентрированное вождение. Испытуемые не отвлекались от дороги вне зависимости от того, работали электронные ассистент или нет. Однако спустя месяц водители стали чаще убирать руки с рулевого колеса и пользоваться мобильными телефонами. По словам научного сотрудника института Яна Рейгана, участники эксперимента, управлявшие Volvo, в 12 раз чаще отпускали руль во время работы электронных ассистентов.По итогам исследования специалисты сделали вывод, что автоматизированные системы помощи водителю уменьшают концентрацию во время движения и способствуют развитию аварийных ситуаций на дороге.