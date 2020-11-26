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В рейд выходят каждый день. Кто в Минске следит за соблюдением масочного режима?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники минского транспорта и связи регулярно проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В рейд специалисты выходят каждый день. Проверяют не только наличие масок, но и информационных материалов, антисептиков. Специалисты отмечают: количество ответственных минчан увеличивается.
Валентина Крина, старший ревизор автомобильного транспорта ГП «Столичный транспорт и связь»:
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Новости Беларуси. Сотрудники минского транспорта и связи регулярно проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте, сообщили в программе...
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