ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Не плачь по мне, Аргентина". Прощай, Марадона!

26.11.2020 20:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Аргентинцы прощаются с легендарным футболистом, скончавшемся на 61 году жизни, Диего Марадоной. Люди занимали очередь с ночи. Перед президентским дворцом то и дело вспыхивают беспорядки.

"Не плачь по мне, Аргентина". Прощай, Марадона!
Martin Villar/Reuters
В столице Аргентины Буэнос-Айрес с утра четверга, 26 ноября, началась церемония прощания с экс-игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной. Гроб выставили в президентском дворце. Аргентинцы занимали очередь с вечера и стояли всю ночь, пишет ТАСС.

Уже в шесть утра очередь растянулась на всю длину площади перед правительственным зданием. За порядком следят несколько десятков полицейских.
Тело легендарного спортсмена закрыто от обозрения, а перед гробом, накрытым футболкой сборной Аргентины, выставлены заграждения.

В помещение людей впускают небольшими группами. Охрана не разрешает задерживаться даже несколько секунд.

Время от времени у входа во дворец происходят стычки с силовиками. В частности, люди недовольны задержками, которые возникают из-за того, что участников церемонии прощания на входе обыскивают с помощью металлодетектора.

В какой-то момент фанаты снесли часть ограждения и попытались обойти очередь. Полиция оттеснила их от здания.
Правительство предполагает, что попрощаться с Диего могут около одного миллиона человек, пишет telegraf.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аргентинцы прощаются с легендарным футболистом, скончавшемся на 61 году жизни, Диего Марадоной. Люди занимали очередь с ночи. Перед президентским дворцом то и дело...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин подал в отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика