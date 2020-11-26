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Правозащитника оштрафовали на 1.350 рублей за нарушение режима самоизоляции — поехал не в ближайшую аптеку

26.11.2020 20:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Брестский правозащитник Владимир Величкин оштрафован на 50 базовых величин (1.350 рублей) за нарушение режима самоизоляции.

Правозащитника оштрафовали на 1.350 рублей за нарушение режима самоизоляции — поехал не в ближайшую аптеку
Владимир Величкин. Фото: архив ПЦ "Вясна".

Как сообщил БелаПАН правозащитник, такое решение принял 26 ноября суд Брестского района, признав его виновным по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

По словам Величкина, 9 ноября он возвратился из Польши. По возвращении ему вручили документ, согласно которому он был обязан 10 дней находиться на самоизоляции. В документе было указано, что можно посещать ближайшую к дому аптеку.

11 ноября правозащитник, который находился на самоизоляции на даче в Брестском районе, поехал на автомобиле в аптеку, где были нужные ему лекарства.

По пути домой его машину остановил работник ГАИ и по базе узнал, что Величкин должен быть на изоляции. Правозащитник пояснил, что ездил в аптеку. Сотрудник ГАИ предложил проехать в опорный пункт милиции. Там выяснилось, что эта аптека не была ближайшей к даче.

На Величкина составили протокол по ст. 23.4 КоАП.

"Считаю, что остановка моего автомобиля сотрудником ГАИ напрямую связана с прослушкой моих разговоров по телефону. Сегодняшний суд — месть властей за мою правозащитную деятельность", — заявил Величкин.

 
 
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Брестский правозащитник Владимир Величкин оштрафован на 50 базовых величин (1.350 рублей) за нарушение режима самоизоляции.
 
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