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Правозащитника оштрафовали на 1.350 рублей за нарушение режима самоизоляции — поехал не в ближайшую аптеку
Источник материала: Навiны
Брестский правозащитник Владимир Величкин оштрафован на 50 базовых величин (1.350 рублей) за нарушение режима самоизоляции.
Как сообщил
По словам Величкина, 9 ноября он возвратился из Польши. По возвращении ему вручили документ, согласно которому он был обязан 10 дней находиться на самоизоляции. В документе было указано, что можно посещать ближайшую к дому аптеку.
11 ноября правозащитник, который находился на самоизоляции на даче в Брестском районе, поехал на автомобиле в аптеку, где были нужные ему лекарства.
По пути домой его машину остановил работник ГАИ и по базе узнал, что Величкин должен быть на изоляции. Правозащитник пояснил, что ездил в аптеку. Сотрудник ГАИ предложил проехать в опорный пункт милиции. Там выяснилось, что эта аптека не была ближайшей к даче.
На Величкина составили протокол по ст. 23.4 КоАП.
"Считаю, что остановка моего автомобиля сотрудником ГАИ напрямую связана с прослушкой моих разговоров по телефону. Сегодняшний суд — месть властей за мою правозащитную деятельность", — заявил Величкин.
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Правозащитника оштрафовали на 1.350 рублей за нарушение режима самоизоляции — поехал не в ближайшую аптеку
Брестский правозащитник Владимир Величкин оштрафован на 50 базовых величин (1.350 рублей) за нарушение режима самоизоляции.
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