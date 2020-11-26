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«Репортеры без границ» призвали не криминализировать работу журналистов в Беларуси
Источник материала: Навiны
Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала власти Беларуси не криминализировать журналистскую работу, не препятствовать работе СМИ и незамедлительно освободить всех задержанных журналистов.
Работу журналистов нельзя сдерживать угрозой уголовного преследования, подчеркивается в заявлении RSF, обнародованном в четверг, 26 ноября.
В документе указывается, что, по данным неправительственной Белорусской ассоциации журналистов, в Беларуси со времени проведения спорных президентских выборов 9 августа было задержано уже 363 работника СМИ, 78 из них — отбыли административный арест, а 12 в настоящее время находятся в тюрьмах.
RSF в качестве примера приводит дело журналистки телеканала «Белсат» Катерины Андреевой, в отношении которой возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в несанкционированной акции протеста против Александра Лукашенко. Ей угрожает до трех лет лишения свободы. Андреева останется под арестом как минимум до 20 января. Между тем 24 ноября был неожиданно задержан ее муж — также журналист «Белсат» Игорь Ильяш.
Как сообщает
В заявлении RSF упоминается, наряду с другими, о дело журналистки новостного портала Tut.by Катерины Борисевич, которая с 19 ноября содержится под стражей. Борисевич написала о Романе Бондаренко, который был избит 11 ноября во дворе своего дома и на следующий день скончался в больнице. Журналистка, в частности, процитировала слова врача, сообщившего, что в крови 31-летнего Бондаренко, вопреки утверждениям властей, не было алкоголя. После этого прокуратура открыла в отношении этого врача уголовное производство по обвинениям в раскрытии врачебной тайны и распространении дезинформации. В рамках данного дела была задержана и Катерина Борисевич.
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Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала власти Беларуси не криминализировать журналистскую работу, не препятствовать работе...
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