Источник материала: Хартия'97

Из Беларуси высылают белорусскоязычного белоруса с российским паспортом 5 26.11.2020, 20:32

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Татьяна и Олег Малащенко

Фото: Татьяна Малащенко / Facebook

Вернуться он сможет только через три года.

Военного пенсионера из Барановичей, имеющего российское гражданство, за протесты высылают из Беларуси, передает «Белсат» .

Жителю Барановичей Олегу Малащенко 25 ноября в отделе по гражданству и миграции мeстного ГОВД сообщили, что его высылают из страны без права въезда на три года. Покинуть Беларусь нужно до 25 декабря. На обжалование решения дали несколько дней.

Олег Малащенко – уроженец Барановичей. Бывший офицер, окончил военную службу в России, где автоматически получил российское гражданство. В 2004 году вернулся на родину, несколько лет был владельцем магазина «Вадзянік», а позже устроился на 558-й авиаремонтный завод.

Семья Малащенков активно участвует в общественной жизни. Они добилась открытия в Барановичах белорусскоязычных классов, участвовали в проектах популяризации белорусской культуры, были наблюдателями на выборах, а жена Олега – Татьяна – сама была кандидатом в депутаты.

Судили за протесты

В комментарии Татьяна Малащенко отметила, что мужу так и не дали на руки копию решения о высылке. А в документе, с которым ему разрешили ознакомиться, причина высылки не указана.

«Когда в суде понятно, что тебе шьют. За что, в чем провинился. То тут в самой бумаге ничего не сказано», – заявила активистка.

По этой причине также не известно, что конкретно нужно обжаловать.

По мнению Татьяны, выслать ее мужа решили после протестов против насилия, которые прошли на Барановичском авиаремонтном заводе в августе. Тогда около десятка работников пять дней выходили на протесты, а почти 400 подписали обращение с требованием отставки Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения политзаключенных и так далее. Ни одно из требований власти не выполнили, подписантов обращения опросили, а в сентябре над ними начались суды. Судили 24 человек, включая Олега Малащенко. Ему выписали штраф в 25 базовых величин – самый большой относительно заводчан. Решение суда дважды обжаловали, но безрезультатно. До 4 декабря штраф нужно оплатить.

По мнению Татьяны, с завода могут уволить и другого активиста – Игоря Федорова, у которого вскоре должен закончиться контракт. Его оштрафовали на 20 базовых.

«Думают, что обезглавят работников сейчас, и все – забастовки не будет, даже итальянской», – отметила активистка.

Куда уезжать?

Из Беларуси Олег Малащенко пока думает выехать или в Польшу, где учится старшая дочь, или в Украину, где живут родственники. Но многое зависит от того, где будет лучшая работа.

В Барановичах у Олега учатся две младшие дочери – в 11-м и 3-м классах. Средняя дочь с пониманием отнеслась к ситуации, ведь «отец сам бы не уехал». А вот младшая дочь восприняла высылку тяжелей.

Также в Беларуси остается 85-летняя мать активиста.

«Но матери мы пока ничего не говорим, ведь это ее может просто убить», – рассказала Татьяна Малащенко.

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