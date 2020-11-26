Источник материала: Хартия'97

В Израиле решит лотерея, какие ТРЦ откроют в карантин 26.11.2020, 20:02

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Возобновление работы 15 торговых центров планируется в пятницу, 27 ноября.

В Израиле после карантина планируют открытие ТРЦ. Возобновление работы 15 торговых центров планируется в пятницу, 27 ноября. Кому работать, будут решать с помощью лотереи, пишет Calcalist .

Власти собираются провести специальный розыгрыш, который решит, каким именно некрупным торговым площадкам будет дан "зеленый свет" на работу. Владельцы должны заранее зарегистрироваться и подтвердить, что готовы выполнить все требования Минздрава.

Лотерея будет проведена при участии министерств финансов, экономики и здравоохранения.

Уже известно что откроют свои двери для покупателей торговые центры группы Кеньоней Офер в Беэр-Шеве, Петах-Тикве и ТРЦ А-Крайон, а также торговый центр группы Азриэли в иерусалимском районе Малха.

ТРЦ будут работать предварительно до 6 декабря. Власти будут тщательно мониторить эпидемиологическую ситуацию. Потом правительство вынесет решение, продолжат ли торговые центры работу и в каком формате.

Отметим, что в сентябре Израиль вернул жесткий карантин. Из дома нельзя отходить далее, чем на 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны закрыты.

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