Двусторонние отношения, судьба ЕАЭС и давление Запада: итоги визита Лаврова в Минск

Источник материала: ОНТ

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Большой переговорный день в отношениях Минска и Москвы – двусторонние отношения, судьба Евразийского экономического союза и давление со стороны Запада на Союзное государство. Эти темы поднимались на переговорах с участием министра иностранных дел России. Сергей Лавров принял участие в совместной коллегии внешнеполитических ведомств, а перед этим дипломата во Дворце Независимости принял Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь и в дальнейшем будет придерживаться простой позиции: Минск и Москва – не только ключевые партнёры друг для друга, но и друзья. Причём Глава государства напомнил, что этого подхода придерживался всегда, а вот в России ещё недавно не все поддерживали этот тезис. Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что все договорённости, достигнутые Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, будут соблюдены, а Москва готова оказать любую поддержку братскому народу.

Планомерно выстраивать двустороннее сотрудничество и синхронно выступать на международной арене. Такова концепция МИДов двух стран. И сегодня Минск и Москва в очередной раз подтвердили приверженность этой стратегии. Впрочем, перед коллегией ведомств Сергея Лаврова по традиции ждали и встречали во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко отметил: страны пусть и живут в отдельных домах, но намерены, как принято говорить, дружить семьями. Хотя ходить друг к другу в гости уже не так просто, как раньше. Пандемия поставила на паузу транспортное сообщение, чуть снизился товарооборот. Безусловно, 2020-й внес в отношения немало корректировок, но фундамент сотрудничества куда крепче ковидных испытаний.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы. Сейчас ведется очень много разговоров о том, как будут развиваться отношения двух стран, Беларусь стремится сохранять тесное взаимодействие с Россией. Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире. И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией. Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения».

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Прежде всего, "привет" вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства. Ранее вы выступили с несколькими инициативами. Они очень важны для белорусского общества. Как не раз подчеркивал президент Путин, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого».

Отдельно Александр Лукашенко отметил роль России в разрешении нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о прекращении огня – это далеко не мир, а лишь первые шаги к стабилизации обстановки. Но главное достигнуто – на Кавказе перестали гибнуть люди.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает – и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что в принципе, хоть и в начале пути находимся, начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся. Я изначально был глубоко погружен в проблемы Кавказского региона, и эта тематика много раз обсуждалась с руководителями России, Армении и Азербайджана. Я очень доволен, что именно так этот кризис разрешился, как мы когда-то обсуждали. Поэтому я вас искренне поздравляю».

Сергей Лавров подтвердил: на коллегии, она состоялась позже, дипломаты намерены обсудить и ситуацию на Кавказе, и взаимоотношения с Евросоюзом (здесь Минск и Москва выступают общим фронтом), и глобально – евроатлантическую проблематику. Например, как выстраивать отношения с новой администрацией Байдена или реагировать на выход США из Договора об открытом небе. Все это важно, но, как оказалось, не первостепенно. В основе переговорной повестки, конечно, другие вопросы. Например, новой темой стало взаимодействие в области информационной безопасности. Ведь не секрет, что одно и то же событие, решение, явление можно представить и в светлых, и в максимально мрачных тонах. Речь о тех самых двойных стандартах, которыми активно пользуются внешние силы влияния и давления. Сегодня в их руках богатый арсенал по демонизации власти. И если раньше под удары попадали «Москва-Кремль-Путин», в нынешнем году массированный информационный да еще и санкционный обстрел ведется по Минску и Лукашенко.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Беларуси. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Собственно говоря, западные лидеры это особо и не скрывают: принимаются документы о "продвижении демократии". Такой уже есть по России, и сейчас такой же документ – в Конгрессе США по Беларуси. Мы воспринимаем эту ситуацию спокойно. У нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и правительств».

Уже в белорусском МИДе министры обсудили совместную работу в ЕАЭС – если кратко, формирование большого евразийского партнерства продолжится. В этом году, кстати, Беларусь председательствует в организации, а значит, Минск готовит и отчет о проделанной работе, и предложения по ускорению интеграции. Уже 11 декабря в онлайн-режиме состоится саммит Евразийского экономического союза.

Организация Договора о коллективной безопасности. Здесь ключевой акцент – договориться с ООН о совместных миротворческих операциях. В Беларуси подготовлены спецподразделения по поддержанию мира и безопасности, которые готовы направиться в любой регион земного шара. По итогам переговоров Владимир Макей и Сергей Лавров подписали программу совместных внешнеполитических действий на 2020-21 годы.

После уже на встрече с журналистами Макей и Лавров подтвердили схожесть позиций в двусторонних отношениях и единство оценок, которые касаются отношений с Западом. Глава белорусского МИДа упомянул, например, Концепцию гуманитарной интервенции. Суть в том, что Евросоюз под видом защиты прав человека явно и намеренно вмешивается во внутренние дела Беларуси. Но раскачать обстановку не вышло.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «На лицо явное злоупотребление правочеловеческой тематикой и применение двойных стандартов к нашим странам, которые не разделяют якобы универсальные западные ценности и дорожат собственным суверенитетом. Отмечаю оказанную Россией поддержку в послевыборный период в нашей стране на фоне агрессивного внешнего давления на белорусское руководство и попыток дестабилизировать обстановку здесь. Мы будем и далее противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела Беларуси извне».

Сергей Лавров на свежих примерах напомнил, что такое двойные стандарты, когда одним и тем же событиям даются фактически полярные оценки. Всё зависит от маркера «свой» ты или нет.

Насмешка над здравым смыслом. Так Владимир Макей прокомментировал присоединение Украины к антибелорусским санкциям. Минск при этом будет следить за развитием ситуации, но без ответа такие действия не останутся. «Мир хрупок» – выражение, которое журналисты любят и часто используют. Но сегодня такая уязвимость геополитических отношений и непрочность международных связей ощущается особенно остро. Но именно в таких условиях – активного использования гибридных угроз, фейков и постправды – возрастает ценность настоящего. В том числе и настоящих друзей и союзников.





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