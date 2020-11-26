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Двусторонние отношения, судьба ЕАЭС и давление Запада: итоги визита Лаврова в Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
Большой переговорный день в отношениях Минска и Москвы – двусторонние отношения, судьба Евразийского экономического союза и давление со стороны Запада на Союзное государство. Эти темы поднимались на переговорах с участием министра иностранных дел России. Сергей Лавров принял участие в совместной коллегии внешнеполитических ведомств, а перед этим дипломата во Дворце Независимости принял Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь и в дальнейшем будет придерживаться простой позиции: Минск и Москва – не только ключевые партнёры друг для друга, но и друзья. Причём Глава государства напомнил, что этого подхода придерживался всегда, а вот в России ещё недавно не все поддерживали этот тезис. Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что все договорённости, достигнутые Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, будут соблюдены, а Москва готова оказать любую поддержку братскому народу.
Планомерно выстраивать двустороннее сотрудничество и синхронно выступать на международной арене. Такова концепция МИДов двух стран. И сегодня Минск и Москва в очередной раз подтвердили приверженность этой стратегии. Впрочем, перед коллегией ведомств Сергея Лаврова по традиции ждали и встречали во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко отметил: страны пусть и живут в отдельных домах, но намерены, как принято говорить, дружить семьями. Хотя ходить друг к другу в гости уже не так просто, как раньше. Пандемия поставила на паузу транспортное сообщение, чуть снизился товарооборот. Безусловно, 2020-й внес в отношения немало корректировок, но фундамент сотрудничества куда крепче ковидных испытаний.
Отдельно Александр Лукашенко отметил роль России в разрешении нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о прекращении огня – это далеко не мир, а лишь первые шаги к стабилизации обстановки. Но главное достигнуто – на Кавказе перестали гибнуть люди.
Сергей Лавров подтвердил: на коллегии, она состоялась позже, дипломаты намерены обсудить и ситуацию на Кавказе, и взаимоотношения с Евросоюзом (здесь Минск и Москва выступают общим фронтом), и глобально – евроатлантическую проблематику. Например, как выстраивать отношения с новой администрацией Байдена или реагировать на выход США из Договора об открытом небе. Все это важно, но, как оказалось, не первостепенно. В основе переговорной повестки, конечно, другие вопросы. Например, новой темой стало взаимодействие в области информационной безопасности. Ведь не секрет, что одно и то же событие, решение, явление можно представить и в светлых, и в максимально мрачных тонах. Речь о тех самых двойных стандартах, которыми активно пользуются внешние силы влияния и давления. Сегодня в их руках богатый арсенал по демонизации власти. И если раньше под удары попадали «Москва-Кремль-Путин», в нынешнем году массированный информационный да еще и санкционный обстрел ведется по Минску и Лукашенко.
Уже в белорусском МИДе министры обсудили совместную работу в ЕАЭС – если кратко, формирование большого евразийского партнерства продолжится. В этом году, кстати, Беларусь председательствует в организации, а значит, Минск готовит и отчет о проделанной работе, и предложения по ускорению интеграции. Уже 11 декабря в онлайн-режиме состоится саммит Евразийского экономического союза.
Организация Договора о коллективной безопасности. Здесь ключевой акцент – договориться с ООН о совместных миротворческих операциях. В Беларуси подготовлены спецподразделения по поддержанию мира и безопасности, которые готовы направиться в любой регион земного шара. По итогам переговоров Владимир Макей и Сергей Лавров подписали программу совместных внешнеполитических действий на 2020-21 годы.
После уже на встрече с журналистами Макей и Лавров подтвердили схожесть позиций в двусторонних отношениях и единство оценок, которые касаются отношений с Западом. Глава белорусского МИДа упомянул, например, Концепцию гуманитарной интервенции. Суть в том, что Евросоюз под видом защиты прав человека явно и намеренно вмешивается во внутренние дела Беларуси. Но раскачать обстановку не вышло.
Сергей Лавров на свежих примерах напомнил, что такое двойные стандарты, когда одним и тем же событиям даются фактически полярные оценки. Всё зависит от маркера «свой» ты или нет.
Насмешка над здравым смыслом. Так Владимир Макей прокомментировал присоединение Украины к антибелорусским санкциям. Минск при этом будет следить за развитием ситуации, но без ответа такие действия не останутся. «Мир хрупок» – выражение, которое журналисты любят и часто используют. Но сегодня такая уязвимость геополитических отношений и непрочность международных связей ощущается особенно остро. Но именно в таких условиях – активного использования гибридных угроз, фейков и постправды – возрастает ценность настоящего. В том числе и настоящих друзей и союзников.
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Большой переговорный день в отношениях Минска и Москвы – двусторонние отношения, судьба Евразийского экономического союза и давление со стороны Запада на...
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