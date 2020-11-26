«Белавиа» возобновляет рейсы из Баку в Минск

Источник материала: ОНТ

Национальный авиаперевозчик сообщил о возобновлении регулярных рейсов из Баку в белорусскую столицу с 4 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в « Белавиа ».

Известно, что полеты белорусской авиакомпании будут выполняться четыре раза в неделю – по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям, при этом лишь в одну сторону: вылет из Баку – в 4.15, приземление в Минске – в 6.50 по местному времени.

В пресс-службе «Белавиа» также посоветовали перед тем, как покупать авиабилет, узнать об ограничениях на въезд и выезд в страну назначения.

Фото pixabay

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