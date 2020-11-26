|
Макей о транспортном сообщении между Беларусью и Россией: нам удалось договориться об активизации авиасообщения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Россия нуждаются в усилении отношений, однако ни о какой перезагрузке речи не идет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 26 ноября на встрече с главой российской дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание уделили миротворческому потенциалу ОДКБ. Речь шла об участии Организации Договора о коллективной безопасности в операциях ООН по поддержанию мира.
Среди тем глобальных не обошли и «соседские» – нормализация транспортного сообщения между Беларусью и Россией.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макей о транспортном сообщении между Беларусью и Россией: нам удалось договориться об активизации авиасообщения
Новости Беларуси. Беларусь и Россия нуждаются в усилении отношений, однако ни о какой перезагрузке речи не идет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 26...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)