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Макей о транспортном сообщении между Беларусью и Россией: нам удалось договориться об активизации авиасообщения

26.11.2020 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Россия нуждаются в усилении отношений, однако ни о какой перезагрузке речи не идет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 26 ноября на встрече с главой российской дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров прилетел в Минск для участия в совместной коллегии внешнеполитических ведомств. Важнейшие темы и союзной, и международной повестки дня обсудили во Дворце Независимости.

Макей о транспортном сообщении между Беларусью и Россией: нам удалось договориться об активизации авиасообщения

Внимание уделили миротворческому потенциалу ОДКБ. Речь шла об участии Организации Договора о коллективной безопасности в операциях ООН по поддержанию мира.

Среди тем глобальных не обошли и «соседские» – нормализация транспортного сообщения между Беларусью и Россией.

Макей о транспортном сообщении между Беларусью и Россией: нам удалось договориться об активизации авиасообщения

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: 
Нам уже удалось договориться об определенных послаблениях для ряда категорий граждан и об активизации авиасообщения между двумя странами. Надеюсь, что согласованная работа по дальнейшей нормализации всех видов транспортного сообщения при безусловном соблюдении мер профилактики даст свои результаты в ближайшее время.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Владимир Макей

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия нуждаются в усилении отношений, однако ни о какой перезагрузке речи не идет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 26...
 
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