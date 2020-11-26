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«Масштабная закупка проведена Минздравом». Что такое реанимационный монитор и зачем он нужен?

26.11.2020 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

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Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?

«Масштабная закупка проведена Минздравом». Что такое реанимационный монитор и зачем он нужен?

Второе дыхание. Он будто сканирует легкие: видит, где есть поражения, и сам выбирает режим вентиляции. Через месяц отечественные аппараты ИВЛ появятся в больницах – после того, как пройдут государственную экспертизу.

«Масштабная закупка проведена Минздравом». Что такое реанимационный монитор и зачем он нужен?

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Еще одна важная разработка компании – вот такие системы мониторинга, которые предназначены для непрерывного наблюдения за пациентами во время лечения, операций и реанимационных действий. До нового года 100 таких аппаратов будут отгружены в больницы по всей Беларуси.

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«Масштабная закупка проведена Минздравом». Что такое реанимационный монитор и зачем он нужен?

«Масштабная закупка проведена Минздравом». Что такое реанимационный монитор и зачем он нужен?

Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
Масштабная закупка была проведена Минздравом, наркозно-дыхательные аппараты будут поставляться немецкие, будут комплектоваться нашими мониторами белорусского производства. На сегодня монитор реанимационный имеет регистрационное удостоверение. Полностью производится на нашем предприятии и отгружается в лечебные учреждения.

Люди в материале: Олег Швед, Вероника Кудринецкая

 
 
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Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как в...
 
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