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«Масштабная закупка проведена Минздравом». Что такое реанимационный монитор и зачем он нужен?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как в нашей стране обстоит дело с оборудованием, которое спасает человеческие жизни, и над какими разработками трудятся сейчас ученые-медики?
Второе дыхание. Он будто сканирует легкие: видит, где есть поражения, и сам выбирает режим вентиляции. Через месяц отечественные аппараты ИВЛ появятся в больницах – после того, как пройдут государственную экспертизу.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
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Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как в...
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