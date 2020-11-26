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Роналду, Месси, Левандовски и Маркиньос номинированы на приз лучшему игроку от Globe Soccer Awards

26.11.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы премии Globe Soccer Awards объявили список номинантов на премии лучшему игроку и лучшему тренеру года.

В список номинантов на приз лучшему игроку вошли: Карим Бензема («Реал»), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – «Бавария»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Маркиньос («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

На приз лучшему тренеру номинировали: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Томас Тухель («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»).

Приз лучшему клубу получит один из следующих номинантов:  «Бавария», «Ювентус», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Реал» и «Севилья».

Премию организовывает Ассоциация европейских клубов и Европейская ассоциация агентов, пишет by.tribuna.com
 
 
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Организаторы премии Globe Soccer Awards объявили список номинантов на премии лучшему игроку и лучшему тренеру года.
 
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