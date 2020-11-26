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Будто сканирует лёгкие. Когда в Беларуси появятся собственные аппараты ИВЛ?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как в нашей стране обстоит дело с оборудованием, которое спасает человеческие жизни, и над какими разработками трудятся сейчас ученые-медики?
Он будто сканирует легкие: видит, где есть поражения и сам выбирает режим вентиляции. Через месяц отечественные аппараты ИВЛ появятся в больницах – после того, как пройдут государственную экспертизу.
Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
А это производственный цех. Никакого шума техники, ведь собирают эти аппараты полностью вручную. Тысячи деталей, более километра проводов, трубки, специальные увлажнители – работа кропотливая.
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Новости Беларуси. Мировой спрос на аппараты искусственной вентиляции легких в 10 раз превышает предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как в...
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