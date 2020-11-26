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Лукашенко наделил дополнительными правами своих уполномоченных в областях и Минске

26.11.2020 21:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 26 ноября подписал указ № 444, которым скорректированы указы от 25 августа 2017 года № 305 «Об уполномоченных представителях главы государства» и от 28 марта 2019 года № 125 «О представителях государства».

Лукашенко наделил дополнительными правами своих уполномоченных в областях и Минске
Александр Лукашенко 29 октября назначил своих новых помощников по Брестской, Гродненской областям и Минску. Фото: president.gov.by.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, в соответствии с документом его уполномоченные представители в областях и Минске наделены дополнительными правами, а именно: присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на этих заседаниях, давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы. Определение перечня таких организаций возложено на правительство.

Указ направлен на усиление роли уполномоченных представителей Лукашенко в областях и Минске «в выработке предложений по эффективному функционированию предприятий, во многом определяющих комплексное развитие регионов», говорится в сообщении.

Стоит отметить, что недавно Александр Лукашенко также поручил подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся полномочий своих помощников в регионах.

«Потому что полномочия их (помощников — прим. пресс-службы.) будут значительно шире. Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционным остается подбор кадров на этих направлениях, естественно вместе с губернатором», — сказал Лукашенко 29 октября после назначения своих новых помощников в Брестской (Валерий Вакульчик) и Гродненской (Юрий Караев) областях, а также в Минске (Александр Барсуков).

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 26 ноября подписал указ № 444, которым скорректированы указы от 25 августа 2017 года № 305 «Об уполномоченных представителях главы государства» и от...
 
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