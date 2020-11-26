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Осудивший попрание народных мемориалов памяти Бондаренко пресс-секретарь БПЦ подал в отставку

26.11.2020 21:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин подал в отставку  написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Осудивший попрание народных мемориалов памяти Бондаренко пресс-секретарь БПЦ подал в отставку
Сергий Лепин. Фото: t.me/kyky_org.

«Я надеюсь, что у человека, который придет на мою должность, все будет хорошо, — пояснил  Лепин журналистам портала onliner.by. — Я почти десять лет своей жизни посвятил этой службе, я кровно заинтересован, чтобы у информационного отдела все было хорошо. Я до сих пор являюсь частью церкви, сохраняю служение, но немного в другой полноте качеств».

Осудивший попрание народных мемориалов памяти Бондаренко пресс-секретарь БПЦ подал в отставку

Ранее священнослужитель в соцсетях резко осудил уничтожение народных мемориалов убитому Роману Бондаренко. Пост Сергия Лепина показали Лукашенко, и тот потребовал разобраться с пресс-секретарем БПЦ. Генпрокуратура вынесла ему предупреждение «о недопустимости нарушения закона».

 
 
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Пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин подал в отставку — написал заявление на увольнение по собственному желанию.
 
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