Бережков: «Басков, по сути, вырос в Семье»

Источник материала: Салiдарнасць

Бывший спортивный директор Белорусской федерации хоккея Владимир Бережков в новом выпуске youtube-канала Жизнь-малина поделился мнением о главе федерации Дмитрии Баскове.

– Вы верите в участие в истории с убийством Романа Бондаренко человека, похожего на Баскова?

– Ну, в это легко поверить.

– Почему?

– Об этом, в первую очередь, свидетельствует опубликованная аудиозапись и опубликованные материалы с камер видеонаблюдений. Но я просто знаю Диму хорошо. Как мне кажется. Может, я его плохо знаю. Но мне кажется, что я его хорошо знаю. Думаю, что он, естественно, не отдавая себе отчет в том, что может произойти, не думая о последствиях — он мог там быть.

– Вы можете предположить, с чего началось его поклонение?

– Естественно, могу предположить. Он, по сути, вырос в Семье. Всем известно, что он — тренер Николая Лукашенко. Понятно, что мальчик к нему привязался. Он хороший отец, он хороший человек. Он так же, наверное, относился и к Коле и относится сейчас, не скажу, как к своему сыну, но во всяком случае как к очень близкому человеку.

Я его хорошо понимаю. Он может воспринимать и самого Александра Григорьевича как своего отца. Понятно, что он ему предан несмотря ни на что. Он для него вообще фигура сакральная. Для меня он, наш президент — просто менеджер высшего звена. Я к нему отношусь как к нанятому народом человеку.

А Дмитрий Юрьевич — и не только он — искренне считает, что если бы не президент, то у нас бы рухнуло все. Мы бы дальше не жили, камни упали с неба и земля раскололась бы. Вот такая вера у него, – цитирует Бережкова Прессбол .

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