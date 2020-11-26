Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Google полностью заблокировала Huawei. При определении SoC Kirin установка приложений Google блокируется.

Huawei уже больше года вынуждена выпускать флагманы и более простые новые смартфоны без установленных приложений и сервисов Google из-за санкций со стороны США. Тем не менее, пользователи находили обходные пути и устанавливали приложения Google вручную. Теперь с установкой вручную появились сложности.На проблему обратил внимание один из пользователей социального новостного ресурса Reddit. Он сообщил, что годами вручную загружал установочные файлы APK для Google Maps (Google Карты), а также других приложений, и вручную устанавливал их. Тем не менее, недавно этот трюк впервые потерпел неудачу.При попытке установить свежую версию Google Maps из APK на смартфоне появилось сообщение об ошибке установки, а в качестве причины указывалось следующее: «Это приложение не совместимо с CPU вашего устройства», хотя прошлая версия этого же приложения на этом же смартфоне не имела такой проблемы.Пользователь протестировал обновлённые APK свежих версий приложений Google на «гораздо более старом» смартфоне Samsung и установка прошла «идеально». Он также не поленился и попробовал установить эти же обновлённые приложения Google на другие устройства Huawei, включая Huawei P30, P20, P40, и так далее. И во всех случаях установка на смартфоны Huawei терпела крах из-за «несовместимого CPU».Huawei и Google пока не давали официальных комментариев по этому поводу.