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Google полностью заблокировала Huawei.
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Huawei уже больше года вынуждена выпускать флагманы и более простые новые смартфоны без установленных приложений и сервисов Google из-за санкций со стороны США. Тем не менее, пользователи находили обходные пути и устанавливали приложения Google вручную. Теперь с установкой вручную появились сложности.
На проблему обратил внимание один из пользователей социального новостного ресурса Reddit. Он сообщил, что годами вручную загружал установочные файлы APK для Google Maps (Google Карты), а также других приложений, и вручную устанавливал их. Тем не менее, недавно этот трюк впервые потерпел неудачу.
При попытке установить свежую версию Google Maps из APK на смартфоне появилось сообщение об ошибке установки, а в качестве причины указывалось следующее: «Это приложение не совместимо с CPU вашего устройства», хотя прошлая версия этого же приложения на этом же смартфоне не имела такой проблемы.
Пользователь протестировал обновлённые APK свежих версий приложений Google на «гораздо более старом» смартфоне Samsung и установка прошла «идеально». Он также не поленился и попробовал установить эти же обновлённые приложения Google на другие устройства Huawei, включая Huawei P30, P20, P40, и так далее. И во всех случаях установка на смартфоны Huawei терпела крах из-за «несовместимого CPU».
Huawei и Google пока не давали официальных комментариев по этому поводу.
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При определении SoC Kirin установка приложений Google блокируется.
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