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«Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией». Что обсуждали на встрече Александр Лукашенко и Сергей Лавров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Россия нуждаются в усилении отношений, однако ни о какой перезагрузке речи не идет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 26 ноября на встрече с главой российской дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Лавров прилетел в Минск для участия в совместной коллегии внешнеполитических ведомств. Важнейшие темы и союзной, и международной повестки дня обсудили во Дворце Независимости.
Минск и Москва констатируют сходство позиций по большинству вопросов и абсолютное желание укреплять отношения: и двусторонние, и совместную позицию на международной арене. Не обошли стороной и одну из самых актуальных мировых тем – ситуацию в Нагорном Карабахе и вклад России в разрешение конфликта в этом регионе.
Гость, которого 26 ноября принимали во Дворце Независимости, в особом представлении не нуждается. Сергей Лавров – министр иностранных дел России – персона известная и влиятельная. В Минск руководитель внешнеполитического ведомства нашего стратегического партнера прибыл по дипломатическим делам – на совместное заседании коллегии двух МИДов.
Но встреча с белорусским лидером, пожалуй, самый важный пункт двухдневного визита. Возможность сверить часы и удостовериться в приверженности двух государств союзным ценностям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Союзнические связи означают и то, что Беларусь и Россия на международной арене играют в унисон. Придерживаются стратегии невмешательства во внутренние дела других государств и готовы, как было уже не раз, оказать содействие в мирном урегулировании любых конфликтов. Как пример – ситуация между Арменией и Азербайджаном. В Нагорном Карабахе гибель людей прекратить удалось во многом благодаря Москве.
Александр Лукашенко:
Я изначально очень глубоко был погружен в эти проблемы, очень хорошо их знаю, много раз обсуждали, в основном вчетвером: Президент России, два Президента – Армении и Азербайджана, и мне пришлось в этом участвовать.
Казалось бы, всемирная пандемия поставила на паузу не только мировую экономику, но и внешнюю политику. Но сегодняшняя встреча доказывает: движению к общей цели вирусы не помеха.
В кабинете у Президента говорили о работе интеграционных объединений. Россия завершает свое председательство в ОДКБ. На 11 декабря запланирован Совет коллективной безопасности на уровне глав стран – участниц Договора в онлайн-формате. Параллельно Беларусь сейчас возглавляет Евразийский экономический союз. От слаженных действий Минска и Москвы на внешнеполитических площадках напрямую зависит и развитие СНГ. Затронули в разговоре сегодня и отношения Беларуси и России со странами Запада.
Заручившись поддержкой Президента, продолжили общение дипломаты уже в стенах МИДа.
Вообще, совместная коллегия для внешнеполитических ведомств двух стран – формат традиционный. Но в 2020 году ее проведение из-за пандемии было под сомнением. И то, что стороны все-таки собрались очно, о многом говорит.
Сверка часов по вопросам внешней политики в основном касалась интеграции на самых разных уровнях – от Союзного государства и СНГ до «интеграции интеграций» – большого евразийского партнерства.
Беларусь, кстати, в 2021 году председательствует в Содружестве. В планах – усилить авторитет этой организации на международной арене. Есть идеи, например, «вплести» в эту концепцию и глобальную инициативу Китая «Один пояс – один путь».
Подведение итогов для прессы слегка притормозил технический форс-мажор. Но Владимир Макей дипломатично отшучивается. Кажется, даже эта заминка вторит повестке встречи.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Беларусь особо отметила солидарность российской стороны в вопросах отношений с Евросоюзом. Как попытку вмешаться во внутренние дела Беларуси министры охарактеризовали и присоединение Украины к антибелорусским санкциям.
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«Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией». Что обсуждали на встрече Александр Лукашенко и Сергей Лавров
Новости Беларуси. Беларусь и Россия нуждаются в усилении отношений, однако ни о какой перезагрузке речи не идет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 26...
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