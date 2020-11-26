Свежо ли старое яблоко? Пару предвзятых советов по выбору б/у Iphone

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В этом материале, совместно с мастерской по ремонту iphone в Гродно, разберемся, как проверить бывший в употреблении айфон, чтобы покупка не принесла разочарования, а устройство еще долго служило новому хозяину.

Первым делом при просмотре объявлений, обратите внимание на среднерыночную цену. Не стоит гнаться за слишком дешевым предложением, т.к. обычно такой телефон будет иметь недостатки (часто скрытые), которые потребуют дальнейших вложений.

С ценой и продавцом определились. Теперь нужно оценить состояние самого телефона. Как человека встречают по одежке, так iphone, сперва оцениваем по качеству экрана. Царапины, потертости и трещины, будущий владелец найдет и без экспертного совета, а вот состояние дисплейного модуля с технической точки зрения проверить сложнее. Для начала, ставим светлый фон, лучше белый. Это необходимо, для оценки равномерности подсветки и отсутствия «выгораний» (остаточных явлений). Это частая проблема, особенно, если экран у айфона сделан по технологии amoled. После этого, двигаем яркость на минимум и максимум. Если старый хозяин менял экран на копию, то на минимуме подсветки изображение полностью пропадет, а на максимуме – будет тускловато. На ярком солнце, что-либо разглядеть будет проблематично.

Двигаемся дальше. Смотрим, как телефон заряжается, быстро ли схватывает, всегда ли «контачит». В отличие от аппаратов под управлением ос android, в героях нашей статьи зарядное гнездо выполнено довольно качественно, и проблемы бывают редко. Однако если телефон был залит жидкостью, либо эксплуатировался в пыльных помещениях - проблем с данным узлом не избежать.

Оцениваем время автономной работы айфона. Аккумуляторные батареи и так не самое сильное место у продукции компании apple, а тут еще и бывший в эксплуатации аппарат. Обращаем внимание на три вещи. Во-первых, заходим в настройки и смотрим степень износа АКБ. Если ниже 85 процентов, значит - готовимся к скорой замене батарейки. Во-вторых, смотрим на скорость заряда. И высокая, и низкая – это не хорошо, и может говорить, либо об изношенности «банок», либо свидетельствует о проблемах с контроллером питания. От покупки такого экземпляра стоит воздержаться.

Последний пункт, на который стоит посмотреть внимательнее всего – это был ли аппарат в ремонте, и все ли узлы оригинальные. Проще всего это сделать, если поднять экран и визуально оценить, наличие различных наклеек, особенно с китайскими иероглифами. Это может говорить о том, что телефон восстановленный (он же - ref). Как правила такие экземпляры дешевле, но в дальнейшем, при эксплуатации, могут принести проблемы будущему владельцу.

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