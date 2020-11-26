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Российская нефть для Беларуси подорожает
Источник материала: Хартия'97
Российская нефть для Беларуси подорожает
Сейчас белорусские НПЗ покупают российское сырье по цене, составляющей 85% общемировой.
Российская нефть для Беларуси в следующем году подорожает на 3–5%, заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.
Соответствующая информация была озвучена в четверг 26 ноября на расширенном совещании постоянных комиссий Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи и по бюджету и финансам, передает
По словам Гуриной, в настоящее время белорусские нефтеперерабатывающие заводы покупают сырье по цене, составляющей 85% общемировой.
Зампред концерна также отметила, что в 2021 году стоимость российской нефти для Беларуси будет уже составлять 88-90% от мировой.
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Сейчас белорусские НПЗ покупают российское сырье по цене, составляющей 85% общемировой.
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