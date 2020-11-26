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В Армении нашли мертвым российского военного
Источник материала: Хартия'97
В Армении нашли мертвым российского военного
Тело было найдено вне территории военной части, где он служил.
В Армении найдено тело российского военнослужащего, сообщает
Следов насильственной смерти на его теле нет. Тело было найдено вне территории военной части, где он служил.
В Армении расположена 102-я российская военная база, имеющая два гарнизона — в Гюмри и Ереване. Кроме того, с 10 ноября в Армению из России перебрасывались российские миротворцы для несения службы в Нагорном Карабахе.
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Тело было найдено вне территории военной части, где он служил.
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