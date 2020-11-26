|
На вопросы граждан ответил замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой
Источник материала: ОНТ
Белорусы могут по-прежнему обращаться в Администрацию Президента. С вопросами, которые требуют серьёзного рассмотрения и оперативного решения.
Сегодня людей принимал замглавы Администрации Дмитрий Крутой. Прийти за компетентным ответом могли и граждане, и юрлица. Все запросы в Администрации анализируют. Чаще всего людей волнуют жилищный и земельный вопросы. Это практически половина всех обращений. Но на приём можно приходить и со своими предложениями.
Такие приёмы проходят во всех регионах. На встречах ждут и крупный бизнес, и предпринимателей.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы могут по-прежнему обращаться в Администрацию Президента. С вопросами, которые требуют серьёзного рассмотрения и оперативного решения. Сегодня людей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)