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На вопросы граждан ответил замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой

26.11.2020 22:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На вопросы граждан ответил замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой

Белорусы могут по-прежнему обращаться в Администрацию Президента. С вопросами, которые требуют серьёзного рассмотрения и оперативного решения. 

Сегодня людей принимал замглавы Администрации Дмитрий Крутой. Прийти за компетентным ответом могли и граждане, и юрлица. Все запросы в Администрации анализируют. Чаще всего людей волнуют жилищный и земельный вопросы. Это практически половина всех обращений. Но на приём можно приходить и со своими предложениями.  

Такие приёмы проходят во всех регионах. На встречах ждут и крупный бизнес, и предпринимателей. 

Фото: БЕЛТА

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Белорусы могут по-прежнему обращаться в Администрацию Президента. С вопросами, которые требуют серьёзного рассмотрения и оперативного решения.  Сегодня людей...
 
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