На вопросы граждан ответил замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой

Источник материала: ОНТ

Белорусы могут по-прежнему обращаться в Администрацию Президента. С вопросами, которые требуют серьёзного рассмотрения и оперативного решения.

Сегодня людей принимал замглавы Администрации Дмитрий Крутой. Прийти за компетентным ответом могли и граждане, и юрлица. Все запросы в Администрации анализируют. Чаще всего людей волнуют жилищный и земельный вопросы. Это практически половина всех обращений. Но на приём можно приходить и со своими предложениями.

Такие приёмы проходят во всех регионах. На встречах ждут и крупный бизнес, и предпринимателей.

Фото: БЕЛТА

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