Лавров и Макей прокомментировали заявления Латушко о переговорах с Кремлем

Источник материала: ОНТ

Во время итоговой пресс-конференции журналисты попросили Сергея Лаврова прокомментировать слухи о неофициальных контактах Кремля с представителями белорусской оппозиции.

Речь об интервью члена Координационного совета оппозиции – Павла Латушко. Он сейчас находится за границей и утверждает, что якобы наладил диалог с официальной Москвой. Вот что на это ответил глава внешнеполитического ведомства России.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы. Заявляет беспардонно, что он не может называть фамилии, но контакты на достаточно высоком уровне, и чего-то спекулирует на тему о том, будет ли дозволено мне об этом сообщить белорусским друзьям. Хочу очень коротко ответить на вопрос – это полная ложь. И лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах построить непонятно какую карьеру».

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «То, к чему сейчас призывают оппоненты (к оказанию экономического давления, к принятию экономических санкций, заявляя, что они борются с режимом), на самом деле окажет негативное влияние на благосостояние конкретного человека и народа. Если они хотят выглядеть вот такими "героями" в глазах просто человека, что ж, ради бога, пусть продолжают подобного рода политику. Я думаю, что вряд ли такая политика будет поддержана простыми людьми. А поверьте, рано или поздно все равно истина восторжествует. Люди увидят, кто есть кто, кто чего стоит и кто чего значит».

Владимир Макей отметил поддержку России нашей стране в непростое время после выборов. А Сергей Лавров выразил уверенность, что стабилизации обстановки будет способствовать конституционная реформа.

Фото: БЕЛТА

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