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Самую дорогую в мире дамскую сумочку сделали в Италии

26.11.2020 22:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новая сумочка от итальянской компании Boarini Milanesi выполнена из кожи аллигатора, в качестве украшений – бабочки из белого золота, украшенные бриллиантами, сапфирами и турмалинами параиба, общий вес которых свыше 130 карат. Об этом сообщает Daily Mail.

Компания анонсировала, что в продаже появятся всего три экземпляра сумочки. Они будут выполняться на заказ, а имя владельца напишут на коже. Изготовление одной сумочки занимает 1000 часов.

Брендовая сумочка продается за 5,3 миллиона фунтов стерлингов, или 7 миллионов долларов.

Внутри сумка выполнена из шерсти, кожи и кашемира, то есть никакой традиционной синтетики.

По словам представителей компании, более 700 тысяч фунтов (около 950 тысяч долларов) с продажи каждой сумочки будет отдано в качестве пожертвования на очистку Мирового океана от пластика.



Фото Boarini Milanesi 

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Новая сумочка от итальянской компании Boarini Milanesi выполнена из кожи аллигатора, в качестве украшений – бабочки из белого золота, украшенные бриллиантами, сапфирами...
 
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