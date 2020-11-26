В Минске состоялось совместное заседание коллегии МИД России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество Минска и Москвы, международная повестка и двусторонняя интеграция. В белорусской столице прошло совместное заседание коллегии Министерств иностранных дел двух стран. Сначала в узком, а затем и в расширенном составе, передает «МИР 24».

Владимир Макей и Сергей Лавров заявили, что странам нужно согласовать действия во внешней политике Союзного государства, в том числе в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. На повестке также отношения с Евросоюзом, возможность участия Организации Договора о коллективной безопасности в операциях ООН по поддержанию мира. Обсудили главы внешнеполитических ведомств взаимодействие в сфере международной информационной безопасности и политическую обстановку в Беларуси.

«Я тоже за перемены, но они должны проходить эволюционным способом, спокойно. В рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, совершенствование Конституции. Но ни в коем случае не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу», – заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

«Нам это небезразлично, Беларусь – наш союзник, стратегический партнер. Белорусы – братский нам народ. И мы, конечно, заинтересованы, чтобы ситуация была спокойной, стабильной. На наш взгляд, этому, конечно же, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразования политической, экономической, правовой системы. Как это было объявлено», – рассказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Это первый визит главы российского МИД в Беларусь после выборов президента страны, которые прошли в августе. Предыдущий рабочий визит Лаврова в белорусскую столицу состоялся в июне этого года.