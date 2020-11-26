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«Паспрабавалі прадставіць бібліятэку пісьменніка». Как в Беларуси отмечают 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича

26.11.2020 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь классика 26 ноября открылась выставка «Княжество образов и слов».

«Паспрабавалі прадставіць бібліятэку пісьменніка». Как в Беларуси отмечают 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича

Экспозиция содержит письма и книги из личной библиотеки писателя, экслибрисы, издания с автографами автора и его коллег, а также оригиналы иллюстраций к его произведениям. В том числе работы Михаила Басалыги, Василия Шаранговича, Николая Купавы. Многие из экспонатов представлены впервые.

«Паспрабавалі прадставіць бібліятэку пісьменніка». Как в Беларуси отмечают 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича

«Паспрабавалі прадставіць бібліятэку пісьменніка». Как в Беларуси отмечают 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича

Интересно, что Короткевич, кроме произведений, ставших культурным наследием, оставил после себя более 600 рисунков.

«Паспрабавалі прадставіць бібліятэку пісьменніка». Как в Беларуси отмечают 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
У межах дадзенай выставы мы паспрабавалі прадставіць Уладзіміра Караткевіча не толькі, нават не столькі як пісьменніка, але, наадварот, як чытача. Паспрабавалі паказаць, як праз чытанні, праз збіранне і чытанне кніг Уладзімір Караткевіч стаў пісьменнікам і наадварот – як будучы пісьменнікам ён збіраў іншыя кнігі. Чые кнігі? Што ён чытаў? Што яго магло натхніць на стварэнне тых ці іншых яго твораў? Таму тут упершыню фактычна мы паспрабавалі прадставіць бібліятэку пісьменніка, яго ўласны кнігазбор, які дагэтуль захоўваецца вельмі беражліва ў кабінеце ў кватэры, дзе ён жыў свае апошнія гады.

«Паспрабавалі прадставіць бібліятэку пісьменніка». Как в Беларуси отмечают 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича

Владимир Короткевич – один из самых известных белорусских авторов. «Дикая охота Короля Стаха», «Колосья под серпом твоим», «Земля под белыми крыльями»... Его произведения переведены на десятки языков. Классика знают как основоположника жанра исторического детектива.

Все творчество Короткевича наполнено романтикой и любовью к Беларуси.

Люди в материале: Владимир Короткевич, Михаил Басалыга, Василий Шарангович, Николай Купава,  Александр Суша

 
 
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Новости Беларуси. 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь классика 26 ноября...
 
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