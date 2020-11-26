|
«Паспрабавалі прадставіць бібліятэку пісьменніка». Как в Беларуси отмечают 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспозиция содержит письма и книги из личной библиотеки писателя, экслибрисы, издания с автографами автора и его коллег, а также оригиналы иллюстраций к его произведениям. В том числе работы Михаила Басалыги, Василия Шаранговича, Николая Купавы. Многие из экспонатов представлены впервые.
Интересно, что Короткевич, кроме произведений, ставших культурным наследием, оставил после себя более 600 рисунков.
Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
Владимир Короткевич – один из самых известных белорусских авторов. «Дикая охота Короля Стаха», «Колосья под серпом твоим», «Земля под белыми крыльями»... Его произведения переведены на десятки языков. Классика знают как основоположника жанра исторического детектива.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Паспрабавалі прадставіць бібліятэку пісьменніка». Как в Беларуси отмечают 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича
Новости Беларуси. 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь классика 26 ноября...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)