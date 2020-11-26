ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн

26.11.2020 22:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении всей своей карьеры он был кумиром и примером как для болельщиков, так и профессиональных футболистов. Игрок столетия по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» и многих других наград.

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн

Известие о его смерти, без преувеличения, потрясло любителей футбола во всем мире.

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн

Церемония прощания со знаменитым аргентинцем проходила 26 ноября в президентском дворце Буэнос-Айреса. Отдать дань уважения любимому игроку приходят тысячи человек. А благодаря онлайн-трансляции возможность провести легенду в последний путь получили миллионы фанатов в разных точках планеты.

Напомним, 25 ноября у Марадоны случилась внезапная остановка сердца. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики оказались бессильны (подробнее здесь).

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн

Читайте также:

5 неожиданных фактов о Диего Марадоне

Эксклюзив СТВ. Интервью Марадоны о планах в «Динамо-Брест», своих каникулах и «руке Бога»

Люди пришли задолго до того, как открыли двери. Как в Буэнос-Айресе прощаются с Диего Марадоной

Люди в материале: Диего Марадона

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мир прощается с легендарным Диего Марадоной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении всей своей карьеры он был кумиром и примером как для...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией». Что обсуждали на встрече Александр Лукашенко и Сергей Лавров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика