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Майк Тайсон возвращается на ринг. Смотрите в прямом эфире VOKA

26.11.2020 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

29 ноября VOKA покажет в прямом эфире возвращение на ринг легендарного боксера Майка Тайсона. Свой первый бой после 15-летнего перерыва бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе проведет с Роем Джонсом-младшим — экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях.

Майк Тайсон возвращается на ринг. Смотрите в прямом эфире VOKA

Хотя обоим боксерам уже за пятьдесят и они завершили карьеру, их встреча — одно из самых ожидаемых спортивных событий 2020 года. «Битва легенд», как назвали поединок фанаты, будет носить выставочный характер и проходить без судей — по итогам восьми раундов победитель определится нокаутом.

54-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. За свою карьеру он провел 56 боев, став самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе и первым, кто объединил у себя титулы WBA, WBC и IBF. 44 из его 50 побед одержаны нокаутом. 

Последний поединок 51-летнего Роя Джонса состоялся в 2018 году. В полутяжелом весе спортсмен также собрал чемпионские пояса всех главных боксерских организаций, завоевав звание чемпиона еще и в других категориях. В его карьере — 75 боев, 66 побед и 47 нокаутов.

Трансляция поединка начнется 29 ноября в 05:00 по минскому времени. Комментировать бой будет Арташес Антонян вместе с известным тренером по боксу Константином Маханьковым. Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA — с любого устройства и в сети любого оператора.

 
 
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29 ноября VOKA покажет в прямом эфире возвращение на ринг легендарного боксера Майка Тайсона. Свой первый бой после 15-летнего перерыва бывший абсолютный чемпион мира...
 
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