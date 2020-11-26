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Президент Сербии заявил о грозящей катастрофе из-за коронавируса

26.11.2020 22:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Президент Сербии заявил о грозящей катастрофе из-за коронавируса
Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters
Об этом сообщает Kurir.

«Cегодня самый тяжелый день для Сербии, но, вероятно, несколько следующих дней будут еще тяжелее», — сказал лидер государства. Вучич привел рекордные показатели за сутки — 47 погибших от осложнений, вызванных COVID-19. Ситуация усложняется из-за нехватки коечного фонда, что может привести к катастрофическому сценарию.

Россия возобновила с 1 ноября авиасообщение с Сербией. Самолет из Москвы в Белград летает два раза в неделю.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала договориться с коллегами закрыть все горнолыжные курорты Европы. Противоположную позицию по этому вопросу занимает Австрия, которую немцы попытаются переубедить. Власти Франции и Италии уже заявили о закрытии курортов.
 
 
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Президент Сербии Александр Вучич заявил о грозящей стране катастрофе из-за коронавируса.
 
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