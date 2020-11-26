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«Юность» продолжает борьбу за первое место. Хоккеисты из Минска обыграли «Металлург»

26.11.2020 22:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Юность» продолжает борьбу за первое место. В очередной игровой день чемпионата страны по хоккею минчане обыграли жлобинский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» продолжает борьбу за первое место. Хоккеисты из Минска обыграли «Металлург»

Ко встрече хозяева льда подходили с 9-матчевой победной серией, в то время как «волки» только оправились от карантина. Казалось, итог встречи очевиден, но не тут-то было. Под конец первого периода Виталий Пинчук вывел «волков» вперед. Но через 3 минуты Лопачук сравнял счет, и команды ушли на перерыв с равными цифрами на табло.

Вторая 20-минутка прошла под диктовку гостей, снова в огне был Виталий Пинчук, забросивший шайбу и ассистировавший Полищуку. А буквально через десяток секунд Угольников сделал счет – 4:1. Больше «Юность» не пропускала, а вот отмечаться голами продолжила. Шайбы на счету у российских игроков Рассейкина и Мингалеева.

«Юность» продолжает борьбу за первое место. Хоккеисты из Минска обыграли «Металлург»

К середине третьего периода «Юности» остался один шаг, чтобы сравнять цифры на табло, и сделал его Сергей Дрозд, а через несколько мгновений Тютяев неординарным броском вывел «красно-синих» вперед. Больше счет не менялся, победа «Юности» – 5:4.

27 ноября команды снова встретятся в Минске.

Люди в материале: Виталий Пинчук, Станислав Лопачук, Александр Полищук, Антон Угольников, Максим Рассейкин, Денис Мингалеев, Сергей Дрозд, Кирилл Тютяев

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Юность» продолжает борьбу за первое место. В очередной игровой день чемпионата страны по хоккею минчане обыграли жлобинский «Металлург»,...
 
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